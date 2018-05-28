Главу надзора ГУ МЧС по Кемеровской области арестовали на 2 месяца

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Чиновника подозревают в халатности на должности. Он проходит по уголовному делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», в котором сгорели 60 человек.

Центральный суд Кемерова по просьбе следствия решил арестовать главу отдела надзора кемеровского областного ГУ МЧС РФ Григория Терентьева. Он будет находиться за решёткой целых 2 месяца, до 25 июля.

Суд решил согласиться с позицией следствия о том, что Терентьев может скрыться, или же уничтожить часть доказательств по уголовному делу «Зимней вишни». Адвокаты чиновника возражали против арестов. Стоит отметить, что на суд пришли больше 10 сослуживцев и коллег Терентьева.

25 мая был задержан глава отдела надзора областного ГУ МЧС Терентьев, а также глава ведомства Александр Мамонтов. Их обвиняют по статьям «Халатность» и «Растрата». Следствие считает, что они не проводили и даже не планировали проводить в период 2017-2018 годах проверки по факту соблюдения требований пожарной безопасности здание «Зимней вишни».

Ранее сообщалось, что глава кемеровского областного ГУ МЧС нанимал на работу в своё ведомство «работников-призраков», которые получали зарплату, но свои обязанностей не выполняли.