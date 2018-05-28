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Следствие заявляет, то чиновник нанял на работу сотрудников, которые не выполняли своих обязанностей, а вот зарплату получали.

На суде следователи заявили, что глава ГУ МЧС Кемерово нанимал «работников-призраков». Старший следователь при председательстве СЕК РФ по важным делам Габдулин считает, это привело к растрате бюджетных средств суммой в 1,8 миллиона рублей.

Как считают правоохранители, глава ГУ МЧС Кемерово Александр Мамонтов с 2015 по 2016 год взял на работу в организацию ветеранов противопожарной службы и гражданской обороны по области троих граждан. По словам Габдулина, эти люди получали зарплату, будучи официально устроенными на должности инженеров по охране труда, хотя по факту вообще не выполняли обязанностей.

В итоге на содержание этих «работников-призраков» было потрачено 1,8 миллиона рублей.

Стоит отметить, что Мамонтова задержали 25 мая в рамках уголовного дела о торговом центре «Зимняя Вишня». Тогда сгорели 60 человек. Главу ГУ МЧС обвиняют же в халатности, а также в растрате бюджетных средств.