Сегодня, 11:05

На «преступление века» пожаловался житель северо-восточного Административного округа столицы, позвонив по телефону в ближайшее отделение полиции. Однако расследование инцидента было затруднено.

Как сообщает источник в столичной полиции, из квартиры москвича злоумышленник украл 36 коробок пиццы, о чем сам потерпевший сообщил в дежурную часть. Мужчина, задыхаясь от негодования, рассказал, что подозревает в краже своего знакомого, с которым перед этим отмечал некое событие. Утром, проснувшись после «праздника», потерпевший не обнаружил коробок с любимой едой.

Оперативные сотрудники, выполняя свои непосредственные обязанности, вынуждены были выехать по заявлению. Однако на звонки и стук в дверь никто не отзывался. В настоящее время решается вопрос о получении ордера для проникновения в квартиру. Если имел место «розыгрыш», то правоохранители обязательно найдут и привлекут к ответственности «шутника».