«Новые обстоятельства»: Глава СКР пообщался с родителями погибших в ХМАО детей

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По слова чиновника, в возбуждённом уголовном деле появились новые лица, назначены дополнительные экспертизы, в общем следствие продвигается.

Глава СКР РФ Александр Бастрыкин снова встретился и пообщался с родителями погибших в ХМАО детей – спортсменов из школы «Сибиряк», которые попали на автобусе в аварию ещё в 2016 году 4 декабря.

Чиновник рассказал родителям о том, как продвигается уголовное дело. По словам Бастрыкина, в деле появились новые лица и обстоятельства. Кроме того, назначены дополнительные автотехнические экспертизы. Кроме того, следователи проверяют должностных лиц из местной администрации. Будет составлена правовая оценка действиям региональных чиновников.

Стоит напомнить, что автобус со спортсменами и тренерами спортивной школы «Сибиряк» в 2016 году 4 декабря отправился в Ханты-Мансийск из Нефтеюганска. На трассе микроавтобус врезался в тягач Volvo, водитель которого был на встречной полосе движения. От удара автобус выбросило на дорогу, где в него врезался грузовик. В итоге погибло 12 человек, из которых 12 были детьми. 19 граждан отделались травмами различной степени тяжести.