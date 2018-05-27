В Британии 11-летний мальчик был задержан за изнасилование 7-летнего соседа

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В Британии в графстве Дорсет родители 7-летнего мальчика обратились к правоохранителям с заявлением, что он подвергся изнасилованию от 11-летнего соседа, как сообщает VladTime.

Подозреваемый был задержан, а с его жертвой общаются специалисты в области психологии. Мать 7-летнего мальчика написала заявление в местный участок 14 мая. Ребёнок играл с соседом, но после вернулся домой очень расстроенный. Его одежда была потрёпана, а кое-где и порвана. После долгих расспросов мальчик признался матери, что сосед подверг его насильному сексуальному акту.

По словам жительницы графства Дорсет, ребёнок из весёлого и активного резко превратился в замкнутого и угрюмого. Причины такого обращения с ним соседа пока не известны. Подозреваемого задерживали, но потому отправили домой до выяснения всех обстоятельств.