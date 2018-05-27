Начинающая модель: Агентства в Москве вешают на девушек кредиты

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Многие девушки, имеющие привлекательную внешность, стремятся заработать много денег и сразу, избрав для себя профессию – модель. Многие из них сталкиваются после этого с жестокой действительностью.

Одна из них, которая назвала себя «начинающая модель», рассказала, как начала работать в Москве. С её слов, это не агентства, а настоящая кабала, из которой очень трудно выбраться.

Как оказалось, агентства в Москве, занимающиеся трудоустройством будущих моделей, часто предпринимают действий, подпадающие под юрисдикцию уголовного кодекса.

Начинающая модель была коренной москвичкой. Это не стало препятствием для её обмана со стороны «работодателя».

Известно, что это агентство расположено в Москве рядом со Спартаковским переулком. Девушка поняла, что её обманывают, и устроила скандал в его офисе. После срабатывания сигнализации, туда прибыли правоохранители.

Девушка, решившая стать моделью. сообщила, что поступила для обучения в специализированное агентство, представителям которого дала свой паспорт. Результат - оформленный на него огромный кредит и ежемесячные выплаты в 80 тыс. рублей.

Представители агентства сообщили, что это является платой за обучение. Однако, начинающую модель ни о чём подобном не предупреждали и никаких документов она не подписывала.

Правоохранители уже занялись особенностями «работы» этого агентства.