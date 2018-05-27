Осужденный священник-педофил этапирован в колонию

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Приговоренного к 14 годам колонии строгого режима за преступные действия в отношении трех малолетних девочек священнослужителя Глеба Грозовского в начале мая перевели в колонию в Мурманской области.

Данную информацию подтвердил адвокат священника-педофила Михаил Уткин. Сестра заключенного добавила, вскоре 39-летнего осужденного переведут из исправительной колонии в деревне Мурмаши, для дальнейшего отбывания наказания в колонию строгого режима №17. Тогда же на соответствующем заседании будет решен вопрос о лишении его духовного сана.

В октябре 2013 года за совершение сексуальных действий в отношении трех девочек 8, 9 и 12 лет в православных лагерях в период 2009-2013 годов в отношении священнослужителя Вознесенского собора в Царском Селе открыли уголовное дело. Его арестовали и передали в РФ из Израиля. Суд избрал наказание в виде 14 лет заключения и выплате семьям каждой из 3-х пострадавших по 400 тысяч рублей.