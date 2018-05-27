В Подмосковье мужчина убил собутыльника

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Труп 35-летнего москвича был найден 26 мая близ деревни Сергиево в Одинцовском районе.

В Подмосковье задержали 48-летнего местного жителя за убийство собутыльника. Правоохранители подозревают, что задержанный расправился над приятелем во время совместного распития спиртных напитков. Тело погибшего со следами насильственной смерти нашли на территории садового товарищества возле деревни Сергиево Одинцовского района. «По горячим следам» оперативники выяснили, что к убийству может быть причастен приятель убитого. В ходе проверки установлено, что в ходе застолья между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку. В итоге один из участников конфликта лишился жизни, а убийца решил спрятать тело погибшего. Сейчас задержанный находится под стражей. Его обвиняют в умышленном убийстве.

Ранее мы писали, что на Алтае женщина искромсала сожителя топором и пыталась сжечь тело. В ходе пьяной ссоры подозреваемая набросилась на мужчину и не остановилась, пока не превратила его тело в месиво.