В Волжском в магазине мужчина избил девушку-продавца

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Молодая продавец получила травмы средней степени тяжести. Как рассказала сама пострадавшая, одна покупательница принесла туфли на танкетке и хотела вернуть деньги, но ей посоветовали обратиться в отдел по правам потребителей. В итоге обиженная покупательница привела «бравого защитника», который ударил хрупкую молодую сотрудницу магазина.

В полученных материалах сообщается, что данный инцидент произошёл в Волжском в торговом центре «Китай-Город». Там неизвестный мужчина пришёл в магазин, где продают обувь, и избил молодую хрупкую девушку-продавца.

Пострадавшая Наталья рассказала, что 23 мая к ней пришла покупательница. Она хотела вернуть деньги за купленные в магазине туфли. Конечно же их просто так никто вернуть не может, и продавец попросила обратиться в отдел по правам потребителей. Кстати обувь покупательница приобрела больше двух недель назад.

Женщина ушла и вернулась через некоторое время к Наталье с «бравым защитником». Смельчак подошёл к девушке и спросил, будет ли она возвращать деньги. Наталья ответила отказом, на это мужчина размахнулся и со всей силы ударил молодого продавца в лицо. После мести женщина с её другом быстро убежали из магазина.

В итоге приехала полиция и скорая, был составлен протокол, а всё происходящее задокументировано. Уточняется, что Наталья получила травмы средней тяжести.

Полиция Волжского занимается поисками любителя избивать хрупких молодых девушек. Конечно же ему и его подруге грозит уголовная ответственность.