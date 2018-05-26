Двух новосибирцев осудили за размещение интимных фото школьниц

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Молодые люди 18 и 23 лет осуждены за размещение интимных фотографий школьниц. Им дали условный срок.

По предварительным данным, двое молодых людей знакомились в Сети с девушками, которым они представлялись сыновьям состоятельных родителей. В ходе общения ребята убеждали девушек прислать свои фото эротического характера. Когда они добивались своего, сразу выкладывали полученные фото в Интернет.

23-летний парень объяснил, что таким путем он показывал ребятам, какие девушки отзываются на лесть и достаток. Жертвами парней стали 6 девушек, 5 из которых были несовершеннолетними.

18-летнего парня осудили на 4 года условно за размещение порнографии, а также за вымогательство. Оказалось, что он требовал у одной из девушек 300 рублей за удаление фото. 23-летний молодой человек получи 3 года условно за размещение порнографии.