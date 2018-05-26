Адвокат "убийцы" картины Репина дал комментарий

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Суд отложил арест повредившего картину Репина мужчины. Полотно великого русского художника, написавшего о трагической судьбе сына Ивана с его отцом, которого прозвали «Грозный», оказалось повреждённым.

Со слов адвоката, причиной нападения на историческое полотно стала его «недостоверность». У защитника мужчины, повредившего картину Репина, своё мнение. Он дал комментарий этому инциденту.

С его слов, вандал, которого он защищает, не может дать пояснения мотиву своего поступка. Адвокат уверен, его подзащитный не может ничего адекватно воспринимать. Что стало причиной этому, устанавливается.

Злоумышленник, повредивший картину Репина, был задержан на месте содеянного. Его защита настаивает, чтобы в качестве меры пресечения он был помещён под подписку о невыезде.

Вандал оказался жителем Воронежа, который длительное время находился в Москве без регистрации. Чтобы разбить стекло, которое прикрывало картину, он воспользовался столбиком для ограждения.

Теперь, ему грозит до «трёх лет» или штраф очень существенного размера. Ущерб, нанесённый вандалом картине Репина, оценивается больше, чем в полмиллиона рублей.

Злоумышленник сообщает, что перед этим «принял соточку» в буфете, после чего его «накрыло».