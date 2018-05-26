В Ставрополе полицейский продавал трупы за 3000 рублей

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Не секрет, что бизнес в сфере ритуальных услуг является очень прибыльным. В то же время конкуренция там очень высока и фирмы постоянно идут на различные ухищрения, чтобы его доходность не снижалась.

В Ставрополе такая фирма решила прибегнуть к помощи полицейского. Участковый не отказался и охотно приторговывал появляющейся у него информацией о только что умерших людях.

Предложение об этом он получил через посредника. Когда участковый узнал, что в Промышленном районе только что умер человек, он незамедлительно поделился информацией с «работодателем».

Вознаграждение последовало незамедлительно. На его банковскую карточку пришло перечисление трёх тысяч рублей. Согласно поступившим сведениям, этот эпизод является не единственным.

Информация предоставлена прокуратурой, работающей в Ставрополе на территории Промышленного района. Как удалось «вычислить» предприимчивого участкового, не сообщается.

Известно, что в отношении него возбуждено дело. Надзорный орган взял расследование под свой контроль.