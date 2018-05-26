«Ограбление века»: В Ростове вор пробрался в пекарню, чтобы съесть все слойки

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Мужчина пробрался в помещения и принялся жадно кушать. Забавный случай был запечатлён на видео, которое попало в интернет. Теперь нарушителя закона разыскивают правоохранители.

В Ростове-на-Дону недавно произошло настоящее «ограбление века». Там вор пробрался в пекарню, чтобы съесть все слойки. К такому выводу правоохранители пришли, просмотрев видеозапись с камер наблюдения. Забавный ролик попал в социальные сети. Его обнародовал Telegram-канал Mash.

В комментариях к публикации люди много шутят насчёт случившегося, однако нашлись и те, кому вора жаль. Они считают, что возможно мужчину до преступления довёл голод.

Ростовчане считают, что заявлять о таком преступлении в полицию не стоит, конечно если ничего не пропало. Но факт есть фактом, пекарня понесла убытки из-за действий мужчины.