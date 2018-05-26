Жителю Севастополя грозит тюрьма за публикацию порно

Сегодня, 11:53

Жителю Севастополя грозит от 2 до 6 лет лишения свободы за публикацию порнографии на странице в социальных сетях.

По имеющимся данным, мужчина 46-ти лет, ранее судимый за грабеж, опубликовал на своей странице в соцсети два видео, носящих характер материалов для взрослых. Так как обвиняемый не закрыл доступ к публичной странице, данная публикация была в открытом доступе для всех других участников портала. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело согласно ч.3 ст. 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»). За каждый видеоролик обвиняемый может получить от 1 до 3 лет лишения свободы.

Ранее в апреле в городе уже был громкий скандал вокруг порнографических материалов. Сайт общественной палаты Севастополя из-за продажи домена превратился в портал с видео для взрослых, что вызвало сильный резонанс в обществе.