В Бурятии женщина заявила, что её изнасиловали пятеро односельчан

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Оказалось, что 29-летняя «пострадавшая» будучи пьяной переспала с женатым мужчиной. Тот решил не поддерживать с ней связь и выгнал любовницу из дома до приезда жены. В итоге отверженная и обиженная девушка наклеветала об изнасиловании. Оказалось, что мужчин она уже обвиняет не в первый раз.

В Бурятии жительница села Сосново-Озерское Еравнинского района заявила полиции, что её изнасиловали пятеро односельчан. В местном СК рассказали, что она 9 апреля пошла к гадалке для снятия порчи. Та же заставила клиентку пить спиртное – якобы это нужно для процедуры, алкоголь они пили вместе.

Вечером пьяная женщина решила пойти в местный клуб и продолжить. По дороге она встретила двух мужчин на машине, с одним из них она добровольно занялась сексом. Новый знакомый оказался женатым и рано утром, до приезда жены, прогнал из своего дома «пострадавшую». Та обиделась и решила написать заявление.

В результате она меняла свои показания несколько раз. Личность мужчин следователи установили и допросили с полиграфом. Оказалось, что женщина оговорила своих знакомых и выдумала ещё троих людей. В итоге теперь ей самой грозить тюремный срок.

Кстати, эта женщина уже второй раз лжёт об изнасиловании. Ранее она осенью 2017-го обвиняла других односельчан в том, что они держали её силой в поле два дня и всё время насиловали. Но тогда «пострадавшая» отделалась только штрафом.