Третьяковка: Поврежденная вандалом картина «Иван Грозный..» подлежит восстановлению

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Накануне в Третьяковской галерее 37-летний мужчина повредил легендарную картину Ильи Репина, нанеся ущерб в полмиллиона рублей.

ЧП успела прокомментировать Анна Котляр, возглавляющая пресс-службу Третьяковки. Работа будет сложная, но поврежденная вандалом картина «Иван Грозный..» подлежит восстановлению. К слову, из-за ЧП в галерее заграничную командировку прервала ее гендиректор Зельфира Трегулова, желающая лично проконтролировать ход расследования уголовного дела.

37-летний подозреваемый, разбивший стекло и порезавший полотно Ильи Репина, был арестован на месте преступления. Свой поступок мужчина пояснил иными исторически взглядами – Иван Грозный не убивал своего сына. Третьяковка понесла ущерб в размере 500 тыс. рублей.