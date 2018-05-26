В украинском аэропорту поймали фаната ЛЧ, которого искал Интерпол

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В столицу он прилетел на самолёте прямиком из Каира. При проверке пограничниками документов они выяснили, что мужчину разыскивают власти Испании. Причина проста - он решил подделать документы.

На официальном сайте Государственный пограничной службы Украины указывается, что вчера в аэропорту Борисполь в Киеве поймали фаната ЛЧ. Любитель футбола 1985 года рождения прилетел в столицу вчера, 25 мая, в 18:35 из Каира. На КПП пограничников он заявил, что приехал в Киев, чтобы посмотреть финальный матч Лиги чемпионов УЕФА. Как доказательство он предоставил купленный билет в Национальный спортивный комплекс «Олимпийский».

Однако во время проверки документов правоохранители выяснили, что любитель футбола, который болеет за ФК «Реал», был в розыске Интерпола. Его искали испанские власти, обвиняя в подделке документов.

Мужчину сразу же задержали прямо в украинском аэропорту, а затем передали Национальной полиции. Уже через некоторое время разыскиваемого фаната вывезли из Борисполя.