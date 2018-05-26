В Москве арестовали директора «Мосавтодора» Сергея Титова

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Чиновника подозревают в хищении денег, которые выделялись из бюджета на ремонт дорог Московской области. Обвинение приписывает ему мошенничество в особо крупных размерах. То есть контракты на работы заключались, но часть их не выполнялась, хотя и оплачивалась.

В Москве Тверской районный суд решил удовлетворить просьбу московского областного СУ ГУ МВД и арестовал директора «Мосавтодора» Сергея Титова. Он попал под стражу в рамках возбуждённого уголовного дела о хищении денег из бюджета. По версии правоохранителей, финансы выделялись на проведение работ по ремонту и благоустройству дорог по всей Московской области. Хоть контракты и заключались, но делали не всё, хотя деньги были потрачены все. Следователи считают, что произошло это всё в 2016 году. Отмечается, что речь идёт о десятках миллиардах рублей.

Сейчас же Тверской суд постановил, что Сергей Титов будет под арестом до 24 июля. Его дело будет вести ГУ МВД РФ по Подмосковью. Силовики уже провели обыски в квартире Титова и в самом «Мосавтодоре».

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2017-го. Инициатором стало подмосковное Минтранспорта, которое осталось недовольным от работы предприятия.

Сам же Титов заявляет, что никаких денег он не похищал. Защита чиновника собирается обжаловать решение суда о заключении под стражу, однако ход расследования ещё не прокомментировала.