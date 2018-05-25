Москвич предстанет перед судом за антисемитскую шутку про евреев под кадром из мультика «Гуси-лебеди»

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Житель Москвы стал фигурантом уголовного дела, опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост, якобы поддерживающий истреблении еврейской расы нацистами гитлеровской Германии.

На стене во «ВКонтакте» москвич опубликовал скриншот из легендарного советского мультика «Гуси-лебеди», на котором девочка стоит у русской печи. Под кадром фигурант уголовного дела написал антисемитскую шутку про евреев: «Надо больше евреев».

Правоохранители рассмотрели в поведении москвича поддержку действий нацистов гитлеровской Германии, безжалостно истреблявших во времена Второй мировой войны расу евреев. Как итог, подозреваемый предстанет перед судом, попытавшись уклониться от обвинений в разжигании ненависти или вражды. К слову, уголовное производство по факту антисемитской шутки москвича в Сети было возбуждено еще в декабре 2015 года.