Мужчина выбросил котенка сожительницы в окно и получил ножом в грудь

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Жительница Хабаровского края, ранее судимая за убийство, напала на сожителя с ножом за то, что он выбросил в окно котенка.

Согласно имеющимся данным, мужчина 50-ти лет проживал совместно с женщиной, которая ранее уже имела проблемы с законом и отбыла уголовное наказание за убийство человека. Сообщается также, что сам пострадавший является сотрудником полиции.

По предварительной информации, у пары возник конфликт, в ходе которого мужчина сначала бросил цветочным горшком в подругу, а затем выбросил из окна её питомца. На котёнка внизу напали собаки, а хозяйка в порыве гнева взялась за нож и нанесла ранение своему сожителю. Последний успел обратиться за медицинской помощью и сейчас его жизни ничего не угрожает.

В данный момент по факту происшествия возбуждено уголовное дело и ведется проверка соответствующими органами.