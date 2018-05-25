«Попросили сделать потише»: В Костроме женщину, её мужа и дочь сильно избили соседи

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Причиной всему стала музыка. Сначала по вызову семьи приехала полиция, но всё ограничилось только предупреждением. После этого музыка стала играть ещё громче и в ход пошли кулаки. В итоге пострадавшие получили множество ссадин, синяков и царапин. Из-за этого им было стыдно ходить на улицу и ехать на море. Сейчас же суд рассмотрел уголовное дело и наказал виновных.

В полученном сообщении указывается, что в Костроме семья, состоящая из мужа, жены и их дочери, вернулись домой около 20:00 и решили отдохнуть, но у соседей до поздней ночи играла музыка. Они попросили любителей потанцевать сделать её потише. Однако соседи на постоянные просьбы не реагировали. Пришлось вызывать полицию.

Прибывшие правоохранители ограничились предупреждением, а когда уехали, музыка снова громко заиграла. Когда семья решила в очередной раз попросить сделать звук тише, не добросовестные соседи решили пустить в ход кулаки. Тогда они сильно избили всех – и женщину, и её мужа, и дочь.

В областной прокуратуре рассказали, что женщина с дочерью в результате подали на соседей в суд. В иске они указали, что боялись выходить из квартиры одни, кроме того, им было стыдно показываться коллегам и объяснять им, откуда синяки, царапины и ссадины.

Женщина с дочерью из-за травм не поехали на море – им было стыдно показаться в таком виде перед людьми в цивилизованном обществе. Соседи за свои действия так и не извинились.

В результате суд изучил дело и постановил взыскать с соседей по 40 тысяч рублей морального ущерба женщине и её дочке.