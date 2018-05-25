Во Владикавказе дети помогли полиции поймать угонщика машины

Сегодня, 16:51

Один из местных жителей заявил об угоне его автомобиля. Когда правоохранители приехали на место происшествия. Оказалось, что он был прошен в нескольких кварталах. Когда полиция изучала место инцидента, к ним подошли несколько ребят, которые подробно описали преступника.

В пресс-службе МДВ Северной Осетии рассказали, что случай произошёл во Владикавказе. Там местный 23-летний житель позвонил в службу полиции с заявлением, что его автомобиль угнали прямо со двора. Оперативная группа сразу же приехала на место происшествия и нашла машину брошенной буквально в нескольких кварталах от места угона.

Во время осмотра автомобиля подошли дети 10-11 лет, которые в конечном итоге помогли найти и поймать угонщика машины. Ребята рассказали полиции, что видели мужчину. Он вышел из транспорта и ушёл. Дети не только показали куда, они ещё и рассказали, как он выглядел и был одет.

Представители пресс-службы МВД республики рассказали, что угонщика машины удалось поймать только благодаря помощи ребят. Обвиняемым оказался 42-летний местный житель. Как рассказал задержанный, он увидел авто, подошёл к нему, а двери были не закрыты. Кроме того, ключи были в замке зажигания, поэтому мужчина и решил воспользоваться случаем. Когда он отъехал несколько кварталов, закончился бензин, поэтому обвиняемый бросил машину в ближайшем дворе и убежал.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.