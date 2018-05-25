Бывшего чемпиона Европы по кикбоксингу посадили на 22 года

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Двукратный чемпион Европы по кикбоксингу торговал кокаином и оружием. Александра Большакова посадили на 22 года строгого тюремного заключения.

Бывший член государственного контроля по обороту наркотиков и спортсмен по совместительству организовал целую компанию для доставки запрещенных веществ из Уругвая и Европы. Мужчина перевозил большие партии наркотиков в Россию. Его подопечные, Алексей Ануфриев, Евгений Гилани и Станислав Брехов также приговорены к тюремному сроку, но на три года меньше. Кроме незаконных поставок наркотиков, кампания злоумышленников занималась и продажей оружия. Большаков организовал незаконную кампанию в 2014 году в Санкт-Петербурге. Мужчина летал в Уругвай, где покупал кокаин большими партиями, по 10-15 кг. Наркотики нашли на границе, а транспортировавший их подсобник был арестован на месте. Следствие вышло на кикбоксера, которого тоже в скором времени арестовали.