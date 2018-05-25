В Иркутской области домашний тиран жестоко изнасиловал собственную супругу

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Инцидент произошел в поселке Улькан в Казачинско-Ленском районе, о чем сообщают правоохранители. Оказалось, что подозреваемый ранее даже угрожал благоверной убийством, но любящая женщина помирилась с мужем и забрала заявление из полиции.

Проживающий в Иркутской области домашний тиран изрядно выпил и принялся избивать собственную супругу, после чего жестоко изнасиловал ее, пострадавшей потребовалась помощь медиков. Женщину доставили в больницу с множественными травмами и повреждениями, в том числе внутренними, что приравнивается к причинению тяжкого вреда и изнасилованию.

В данный момент преступник задержан и сейчас происходит предварительное расследование обстоятельств. На фоне предыдущих судебных обвинений, тиран может получить серьезный срок колонии, если снова не помирится с супругой, которая пока находится на лечении.