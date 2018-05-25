В Ирландии арестовали подростков, которых подозревают в убийстве 14-летней россиянки

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Два несовершеннолетних парня, а по некоторым данным и целая компания детей, в пригороде Дублина Лукане на заброшенной ферме забили палками и кирпичами девочку. Россиянку ещё в возрасте двух лет усыновили и забрали из России пара местных жителей.

В Ирландии по подозрению в убийстве 14-летней россиянки арестовали двух несовершеннолетних подростков. Об этом сообщают местные информационные агентства.

В сообщениях указывается, что правоохранители ждали, когда будут готовы результаты экспертизы ДНК и результаты различных тестов. После задержания детей, которых подозревают в убийстве, отправили в разные полицейские участки, где они и дожидаются допроса.

Стоит отметить, что тело 14-летней россиянки было найдено в пригороде Дублина в Лукане ещё 17 мая. Тело убитой девушки лежало на заброшенной ферме. Местные жители отметили, что они видели девушку в компании подростков в километре от объекта. Стоит отметить, что девочку избили палками и кирпичами.

Девочка с двухлетнего возраста живёт в Ирландии в семье ирландки и француза, которые удочерили малышку в российском детдоме. В Дублине в консульстве РФ официальных комментариев пока не давали.