В Мончегорске признан виновным врач ЦРБ, сломавший пациентке глазницу

Сегодня, 14:08

В Мончегорске 33-летний врач, совершивший ошибку при операции и нанесший непоправимый вред пациентке в виде перелома глазницы и косоглазия, был признан виновным. Решением суда стало ограничение свободы

В мае 2017 года девушка обратилась к отоларингологу Мончегорской ЦРБ. Пациентке поставили диагноз и назначили гайморотомию (операцию по вскрытию гайморовой пазухи). Однако в ходе процедуры была допущена оплошность, и пострадавшая получила перелом глазницы в нескольких местах, а также непоправимое косоглазие на правом глазу.

Врач, проводивший операцию, признал свою вину и выразил раскаяние. Суд также счел доказательства существенными и признал подсудимого виновным в неаккуратном исполнении своих профессиональных обязанностей. Приговор предусматривает 2 года ограничения свободы.

Подобное обвинение также было выдвинуто в отношении хирурга Бежецкой ЦРБ, ошибка которого предположительно привела к гибели пациентки.