В Петербурге неизвестный ранил ножом соучредителя «Евробласта»

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В результате нападения мужчина попал в больницу в тяжёлом состоянии. Речь идёт о 46-летнем соучредителе «Евробласт» и «Русская судоверфь» Леонтии Швецове. На него напал мужчина в медицинской маске рано утром вчера, 24 мая.

Как сообщают местные СМИ, известного бизнесмена ранили в парадной дома номер 11 на улице Академика Байкова вчера, 24 мая, в 06:50. На него напал неизвестный с ножом, в чёрной куртке и медицинской маске Он несколько раз ударил Швецова ножом, а затем скрылся с места преступления.

Пострадавшего доставили в ближайшую больницу. Врачи отметили у него колото-резаные ранения грудной клетки с повреждением левого лёгкого, кровоизлияние в этом лёгком, а также большое количество резаных ран рук.

В подъезде, где ранили бизнесмена, были установлены камеры видеонаблюдения. Согласно записям, неизвестный преступник достаточно высокого роста – 190 сантиметров, его телосложение плотное. Одет подозреваемый был во всём чёрном.

Леонтий Швецов является учредителем компаний «Евробласт» и «Русская судоверфь», вторым владельцем является его супруга. Компании занимаются судоснабжением, имеют собственное оборудование. Они также строят суда и буксиры длинной до 45 метров.