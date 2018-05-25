Под Воронежем лишённый прав пьяный мужчина угнал трактор

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26-летний парень решил прокатиться на сельхозтехнике соседа, не спросив разрешения последнего.

Под Воронежем задержали местного жителя, который, будучи пьяным, угнал трактор. Лишённый прав мужчина попался на глаза инспекторам ДПС по пути в соседний район. Инцидент произошёл в Хохольском районе. Как выяснилось, 26-летний молодой человек, выпив спиртного, принял решение прокатиться в соседний район. Для этих целей он угнал трактор 55-летнего соседа.

Полицейские установили, что водитель уже ранее привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД и был лишён права управлять транспортным средством. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Тюмени пьяный водитель пнул гаишника в пах. Мужчина устроил разборки с полицейским прямо на дороге.