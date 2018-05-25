СК задержал главу МЧС Кемеровской области

Сегодня, 10:10

Александр Мамонтов стал фигурантом уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

В СК России отчитались о задержании начальника ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Александра Мамонтова. Главу регионального управления обвиняют в халатности, а также растрате госсредств. Спикер правоохранительного ведомства Светлана Петренко отметила также в ходе очередного брифинга, что в отношении начальника отдела надзора МЧС по городу Кемерово Григория Терентьева, а также иных должностных лиц возбуждены уголовные дела. Следователи считают, что чиновники пренебрегли своими прямыми обязанностями и не провели соответствующие проверки в ТЦ «Зимняя вишня», что в итоге привело к человеческим жертвам.

Помимо прочего, в ходе расследования в СК установили факт хищения и растраты государственных средств на общую сумму 2 миллиона рублей. К нему непосредственное отношение имел Александр Мамонтов, уверены в ведомстве.