В Красноярске 16-летний подросток надругался над двумя ученицами

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Это произошло после того, как попытка разбогатеть не удалась, и парень решил совершить преступление. Происшествие длилось в течение двух дней, что поразило жителей города, готовых к самосуду.

В Красноярске 16-летний подросток надругался над девочками. Пострадавшие рассказали, как мальчик, применяя силу, требовал от 10-летней девочки деньги. После того. Как он понял, что добычи не будет, решился сделать непоправимое.

Ситуация поразила и возмутила горожан. Некоторые пользователи Сети выражали готовность самостоятельно наказать юношу. Примечательно, что он ранее держал в страхе целый район.