В Коми учитель установил видеокамеру в школьном туалете для девочек

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В Республике Коми разгорается скандал, связанный с педагогами. На этот раз речь не идет о поборах с родителей, все обстоит намного хуже, если следственные органы докажут факт правонарушения.

Как сообщает коммуникационный отдел республиканского Следственного комитета, в Коми впервые зафиксирован случай, когда учитель установил видеокамеру в школьном туалете для девочек. Устройство обнаружила уборщица, когда перед праздниками тщательно сметала пыль и паутину с простенков. О своей находке женщина сообщила директору школы. Руководитель учебного заведения, в свою очередь, уведомила правоохранителей.

После тщательного расследования было установлено, что видеокамеру в туалете установил один из учителей, который и ранее находился под подозрениями у администрации. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Следователи работают, выясняя все обстоятельства и собирая необходимую доказательную базу для предъявления обвинения подозреваемому и дальнейшего суда.