Медиков авиакомпании «Россия» проверяют из-за взяток от пилотов

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Правоохранители предполагают, что случай допуска больного пилота к работе, зафиксированный специалистами, был не единичным. Следствие продолжается, и уже частично раскрыта преступная схема сотрудников медсанчасти компании.

Сейчас сразу нескольких медиков авиакомпании «Россия» тщательно проверяют из-за взяток от пилотов, которые были получены должностными лицами взамен на услуги. Летчики с нарушениями здоровья и препятствующими выполнению полетов заболеваниями просто договаривались с врачами и платили им 9 тысяч рублей, после чего получали разрешение без всех необходимых анализов и обследований другого вида.

Оказалось, что как минимум трое медицинских работников были замешаны в данном преступном сговоре. Пока правоохранителям не удалось выяснить, какое количество пилотов договаривались с врачами и на какую сумму медики нажились, совершая преступление.