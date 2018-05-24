В КЧР задержали сторонников экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*

Сегодня, 15:32

Сотрудники Федеральной службы безопасности продолжают отслеживать и пресекать деятельность на территории России группировок экстремистского толка. Ситуация обострилась после бегства участников террористических формирований из Сирии и Ирака.

В КЧР сотрудники ФСБ задержали 11 активных участников экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»* (Запрещена на территории РФ). В результате проведенных обысков была найдена экстремистская литература, а также огнестрельное оружие производства нескольких стран и боеприпасы к нему. Операция началась после получения агентурных данных и проводилась одновременно в нескольких населенных пунктов. Задержанные не успели оказать сопротивления.

Экстремистская организация «Ат-Такфир Валь-Хиджра»* существует уже более сорока лет с отделениями по всему миру. С распадом Советского союза эмиссары исламистской организации начали распространять свои идеи на территориях Средней Азии, Северного Кавказа и Крыма. Организация взяла на себя ответственность за ряд террористических актов во многих странах мира.