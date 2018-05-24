Житель Домодедово разрезал сестру на куски и смыл в унитаз

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Убийца просчитался с канализационной трубой, которая забилась человеческим фаршем.

Житель подмосковного Домодедово измельчил труп своей 55-летней сестры на мелкие куски и смыл в унитаз.

Как стало известно, в микрорайоне Южный, по улице Курыжова в доме №14 произошёл конфликт между мужчиной и его сестрой. В момент перепалки он взял нож и пырнул женщину. В результате убийца осознал последствия и решил избавиться от трупа в силу избежания наказания. Он разрезал тело сестры на мелкие кусочки и попросту начал спускать их в унитаз. Делал он это не спеша, но в течение суток всё оказалось в канализации. Однако он не учёл, что трубы забились этим фаршем.

В ходе прочистки труб сантехник понял, какая тайна скрыта в этой канализации. Он и вызвал сотрудников полиции. На данный момент обвиняемого задержали, мужчина даёт подробные показания.