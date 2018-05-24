В Бурятии управляющая отделением "Почты России" украла 60 тысяч рублей

Сегодня, 13:02

В Кабанском суде оказалось обвинительное уведомление по уголовному делопроизводству, которое открыли в адрес сотрудника почтовой связи филиала ФГУП. Похищенные денежные средства женщине доверили для их сохранности.

В Бурятии управляющая отделения "Почты России" украла 60 тысяч рублей. Начальница, пользуясь служебным положением, похитила денежные средства в период с мая прошлого года по август того же года. Деньги обвиняемая направила на свои личные нужды, чем и причинила материальный ущерб отделению "Танхой" Кабанского почтампа УФПС РБ "Почта России".

Как сообщают в пресс-службе Кабанского районного суда, в ближайшие дни следствие намерено рассмотреть данный вопрос по существу.