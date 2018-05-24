В Якутии пьяный мужчина расстрелял пятерых односельчан

Сегодня, 12:04

В четверг днем из якутского села Булгунняхтах пришло шокирующее известие о произошедшем там массовом убийстве. В настоящее время на месте преступления работают оперативные сотрудники и следователи.

Как сообщают в коммуникационном подразделении республиканского Следственного комитета, в Якутии пьяный мужчина, по неизвестным пока причинам, застрелил из охотничьего ружья пятерых односельчан. Среди убитых оказался 11-летний ребенок. Когда на место прибыли оперативники, то обнаружили и тело стрелка

По свидетельству шокированных односельчан, этот человек переехал жить в село из Якутска несколько лет назад. Здесь он купил дом и ни с кем не общался. Жил за забором, редко выходил из дома. Средства к пропитанию добывал охотой. По мнению жителей, мужчина был с психическими отклонениями. Жертвами стрелка стали трое мужчин, женщина и ребенок.