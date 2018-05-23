Троих курганских полицейских будут судить за раскрытие «выдуманных» дел

Сегодня, 22:27

Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела относительно бывших сотрудников правоохранительных органов по области. В данный момент известно минимум о десяти несуществующих преступлениях, которые удавалось добавить в свой список «раскрытых» обвиняемым.

Троих курганских полицейских поймали на том, что в 2015-2016 годах они, будучи сотрудниками ОУР МО МВД России «Макушинский», проявляли особую активность на фоне своих коллег. Теперь преступников будут судить за раскрытие «выдуманных» дел, ведь оказалось, что правоохранители уговаривали или принуждали третьих лиц поучаствовать в инсценировке правонарушения, либо взять на себя вину за нераскрытые длительное время дела.

Оказалось, что полицейские уговорили одного гражданина нарвать в поле некоторое количество конопли, а потом якобы поймали его. Другому пострадавшему правоохранители приписали приобретение боеприпасов, которые сами и дали мужчине, а до этого – приобретали и хранили у себя. Ожидается решение суда, полицейские уже уволены.