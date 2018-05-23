На Ставрополье возбудили уголовное дело по факту крушения Ми-2

Сегодня, 16:50

Об этом сообщили в Южном следственном управлении на транспорте в Ставропольском крае. Причины происшествия выясняют специалисты. Сегодня сообщили о смерти пилота, который управлял вертолетом.

На Ставрополье в СК возбудили уголовное дело по факту крушения Ми-2.

«Возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолёта Ми-2 в Ставропольском крае (ч. 2 ст. 263 УК)», - говорится в официальных данных.

Причины крушения вертолета во время выполнения химической обработки полей возле поселка Мирный предстоит установить специалистам.

К слову, Ми-2 - советский многоцелевой вертолёт, разработанный ОКБ М. Л. Миля в начале 1960-х годов. С начала 1965 года в Польше запущено огромное производство моделей Ми-2. Эксперты неофициально указывают на три основных причины, среди которых техническая неисправность вертолета.