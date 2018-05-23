Белгородец-насильщик напал и избил шедшую на работу женщину

Сегодня, 16:35

Преступник встретил свою предполагаемую жертву вблизи университета имени Шухова ранним утром. Мужчина начал преследовать ее, после чего осуществил задуманное и скрылся, однако правоохранители поймали злоумышленника уже на следующий день.

По рассказу пострадавшей, белгородец-насильщик преследовал её некоторое время, а когда поблизости не оказалось свидетелей – напал и избил. Мужчина приметил шедшую на работу женщину и планировал вступить с ней в интимную связь, но после получения отказа совершил иные действия сексуального характера.

Сейчас злоумышленник задержан, правоохранители отметили, что жертва опознала своего обидчика. Преступнику грозит до 6 лет лишения свободы за иные действия сексуального характера, предварительное расследование по делу продолжается.