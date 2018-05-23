Суд: Экс-гендиректор «ВИМ-Авиа» останется под домашним арестом до конца лета

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В пресс-службе столичной инстанции отметили, что ходатайство следственных органов было одобрено, поэтому обвиняемый останется с теми же ограничительными мерами еще на три месяца. Тем не менее, ему позволили совершать прогулки по два часа в день.

Басманный суд Москвы принял решение, что экс-гендиректор компании «ВИМ-Авиа» Александр Кочнев останется под домашним арестом до конца лета. Руководитель организации пребывает в данных ограничительных рамках еще с прошлой осени, вместе с ним под запретом выходить из дома оказалась главбух авиакомпании Екатерина Пантелеева.

Скандал относительно «ВИМ-Авиа» произошел еще в прошлом году осенью, тогда Кочневу и другим сотрудникам авиакомпании предъявили обвинения в мошенничестве. Преступники продавали билеты на рейсы, которые не планировали осуществлять. Также пострадали от действий мошенников рядовые работники, оставшиеся без зарплаты в 490 миллионов рублей в общей сложности.