В Тюмени неадекватный водитель пнул гаишника в пах

Сегодня, 15:45

Следственный комитет опубликовал в Сети видео, на котором видно, как абсолютно пьяный водитель, остановленный сотрудниками ДПС, дебоширит во время составления протокола. Процедура была прервана после применения задержанным недозволенного приема.

В Тюмени абсолютно неадекватный водитель сначала выкрикивал оскорбления в адрес правоохранителей, а затем пнул автоинспектора в пах, обеспечив себе срок за колючей проволокой. Против него уже возбуждено уголовное дело по такой серьезной статье, как насилие в отношении представителя власти. На кадрах опубликованного видео запечатлен инцидент.

Судя по кадрам, процедура медицинского освидетельствования в данном случае была лишней. Остановленный водитель был явно в последней стадии опьянения. Он постоянно выкрикивал нецензурные фразы и пытался ударить автоинспектора головой. Затем все же пнул его ногой. Впоследствии оказалось, что водительское удостоверение было отобрано у мужчины уже давно, и именно за вождение транспортного средства в нетрезвом виде.