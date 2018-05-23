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23 мая в Волгоградском областном суде состоялось очередное заседание по уголовному делу Александра Масленникова, подозреваемого в убийстве двух женщин. Воспользовавшись Конституцией РФ, подсудимый не стал общаться с обвинением.

Прошлый раз Волгоградский областной суд прервал заседание после показаний Масленникова. Сделано это было для того, дабы гособвинитель смог подготовить вопросы по уголовному делу. Спустя 10 дней все снова собрались в зале заседаний, однако ничего сенсационного там не произошло. Воспользовавшись предписанным Конституцией России правом, подозреваемый в убийстве двух волжанок отказался отвечать на вопросы обвинителя, сославшись на достаточное количество рассказанного в ходе предыдущих заседаний. Судья, руководствуясь процессуальными нормативами, продолжил рассмотрение производства. Примечательно, в ходе сегодняшнего заседания обвинение предоставило суду видеозапись допроса предполагаемого злоумышленника. Масленников просил судью запретить предъявлять ее, однако ходатайство было отклонено.

Согласно версии гособвинителя, в октябре прошлого года житель Волгограда Александр Масленников пригласил к себе на съемную квартиру двух землячек, впоследствии убив их в пылу ссоры.