Челябинец-сутенер принуждал несовершеннолетних к занятию проституцией

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По отношению к 29-летнему местному жителю рассматривается сразу 5 уголовных статей, в том числе – правонарушения, касающиеся угроз жизни и здоровью потерпевших. Вместе с преступником работали и другие злоумышленники, причастность которых практически полностью выявлена.

По рассказу правоохранителей, челябинец-сутенер силой и угрозами принуждал молодых, а также несовершеннолетних девушек к занятию проституцией. Пострадавшие должны были выполнять «свою работу» под его покровительством, для этого злоумышленник вместе с сообщниками арендовал несколько квартир в Советском районе города.

Как выяснилось позже, три жертвы были несовершеннолетними, а после их отказа продолжать заниматься проституцией, челябинец-сутенер грабил и угрожал девушкам огнестрельным оружием. В данный момент известно, что пострадали от действий преступной группы 8 девушек, причастность к преступлению остальных подозреваемых подходит к завершающей стадии расследования.