В Новосибирской области лошадь убила 6-летнего мальчика

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В Новосибирске закончен судебный процесс по факту причинения смерти по неосторожности. 29-летний житель деревни Казанцево проведет полтора года в колонии общего режима.

По версии стороны обвинения, из-за халатности владельца табуна, его лошадь убила 6-летнего мальчика, находясь без привязи в центре населенного пункта. Инцидент произошел летом прошлого года, когда группа деревенских детей играла на пустыре. Рядом пасся табун лошадей без всякого присмотра. Животные не были стреножены или привязаны к изгороди.

Шумные игры детей испугали лошадей и они сорвались с места. Одно из животных сбило ребенка. Удар лошадиным копытом в голову стал фатальным для мальчика. Несмотря на старания бригады скорой помощи, ребенок умер. Следствие внимательно проверило все факты, опросило свидетелей, после чего дело было передано в суд. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс в области. Суд приговорил владельца лошади к реальному сроку наказания.