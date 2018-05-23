В Бурятии мать жестоко убила 2-летнюю дочь, изгоняя из нее беса

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Трагедия, которую можно было предотвратить, произошла в Заиграевском районе. В течение года родственники женщины замечали ее неадекватное поведение, однако за помощью к психиатрам не обращались.

В Бурятии 37-летняя мать жестоко убила свою двухлетнюю дочь, изгоняя из нее беса. В настоящее время женщина подозреваемая в убийстве проходит психиатрическую экспертизу и, скорее всего, будет направлена на принудительное лечение в специальное учреждение закрытого типа. Как показало расследование, женщина еще с весны прошлого года стала проявлять признаки явной неадекватности. Она страдала галлюцинациями, душила кошек, проявляла явные признаки мании преследования и угрожала родственникам убийством.

В конце января этого года женщина неожиданно вскочила ночью с кровати и набросилась на свою двухлетнюю дочь. Она жестоко избивала девочку, крича, что в ней сидит бес, который явился в образе «развратного мужчины». Бабушке ребенка не удалось защитить внучку и девочка скоро перестала подавать признаки жизни. Во время задержания и допроса подозреваемая продолжала вести себя неадекватно.