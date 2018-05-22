В Белгороде врач ответит перед судом за смерть пациентки

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СК по Белгородской области провел расследование гибели 24-летней девушки зимой 2016 года. При оказании услуг по анестезиологии-реанимации обвиняемый нарушил действующее законодательство, за что ответит по части 2 статьи 238 УК РФ и может получить до 6 лет тюрьмы.

В Белгороде перед судом ответит за халатность врач-анестезиолог. Подозреваемый оказал услуги 24-летней девушке, проигнорировав правила и законы. За такой непрофессиональный поступок врач ответит перед фемидой по части 2 статьи 238 УК РФ. Если вину мужчины докажут, ему грозит 6 лет лишения свободы.

«При оказании услуг по анестезиологии-реанимации обвиняемый нарушил действующее законодательство», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

К слову, в США до 100-200 тыс. человек каждый год погибают на операционных столах и в больничных палатах. В России такой статистики нет, есть лишь неофициальные данные, которые не могут быть использованы, как аргумент.