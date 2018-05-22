На Алтае женщина искромсала сожителя топором и пыталась сжечь тело

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На Алтае трагедия в городе Белокуриха произошла по традиционному сценарию, когда чрезмерное употребление спиртных напитков приводит к помрачению сознания. Суд, учтя все обстоятельства дела, приговорил местную жительницу к 6,5 годам за колючей проволокой колонии общего режима.

Как сообщила во время судебного процесса сторона обвинения, женщина буквально искромсала топором своего сожителя, а затем пыталась сжечь тело в печи. Расследование показало, что в начале этого года женщина и ее гражданский муж в очередной раз устроили застолье с большим количеством спиртных напитков. Постепенно, с увеличением количество выпитого, застольная беседа переросла в ссору.

Как показала во время следствия сама обвиняемая, сожитель хотел ее ударить. Так как женщина сидела близко от печи, под руку ей попался топор, которым она и начала наносить множественные удары. Затем, когда мужчина перестал подавать признаки жизни, была предпринята тщетная попытка сжечь тело. В результате женщина оттащила труп в сарай. Обвиняемая в ходе процесса заявила о своем искреннем раскаянии, что тоже повлияло на решение суда.