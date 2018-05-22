В Москве умерла бабушка, которую жестоко избил неадекватный мужчина

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О происшествии сообщает Telegram-канал Mash. Пенсионерке в момент смерти было 70-лет. 25-летний парень без причины накинулся на пожилую женщину и сильно побил её, а затем убежал.

В сообщении уточняется, что неадекватный мужчина избил пострадавшую в Москве неподалёку от жилых домов на улице Борисовские Пруды 17 мая. При этом обвиняемый делал это очень жестоко.

Известно, что он напал на пенсионерку без особой причины. У него было при себе шило, поэтому после того, как он пустил в ход кулаки, взялся за острый опасный предмет и нанёс им несколько ударов в шею и голову. После происшествия обвиняемый убежал с места происшествия, а женщину доставили в тяжёлом состоянии в ближайшую больницу.

В итоге пожилая бабушка умерла в Москве, спасти её жизнь так и не удалось.

Примечательно, что нападающего удалось задержать по горячим следам. Позже оказалось, что он ранее уже совершал похожее нападение на ещё одну женщину.