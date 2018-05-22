Эксперты: Карикатура на царя и Поклонскую чувства верующих не оскорбляет

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В СК РФ по Камчатскому краю рассказали, что по этому вопросу провели культурологическую - лингвистическую судебную экспертизу. По итогам последних, никаких нарушений выявлено не было.

Елена Матафонова, которая работает старшим помощником камчатского краевого СК РФ, рассказала, что по итогам экспертизы карикатура Дениса Лопатина чувства верующих не оскорбляет. Эксперты также установили, что в ней не присутствует проявление негативного отношения к представителям властей.

Стоит отметить, что карикатура на царя Николая 2 и депутата российской Госдумы Наталью Поклонскую стала очень популярной из-за своего содержания. Дело в том, что жители Петропавловска-Камчатского написали на художника Дениса Лопатина заявление, что якобы на его выставке работы оскорбили «чувства верующих».

Однако художник рассказал, что он не афишировал выставку и не выставлял работу публично. Верующие специально проникли на мероприятие, чтобы «оскорбиться».