В Пензенской области на крыше бассейна нашли труп мужчины

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Правоохранители сообщили, что на теле погибшего были телесные повреждения, а его голову разбили лопастями вентилятора. Работником комплекса он не являлся.

В Пензенской области на крыше нового бассейна Заречный сегодня, 22 мая, около 09:00 поместному времени нашли труп молодого мужчины. Обнаружил его случайно сотрудник комплекса, который заметил возле здания дверь, которая просто валялась, хотя должна закрывать на крыше вытяжную систему. В итоге он решил подняться на верх и проверить, всё ли в порядке, но обнаружил там труп.

Анатолий Еремеев, который занимает пост главы Межмуниципального отдела МВД РФ по ЗАТО Заречный, рассказал подробности. Оказывается, что на теле погибшего было много телесных повреждений, а его голова была сильно разбита лопастями от вентилятора. Его личность уже установили. Предполагается, что убитым был молодой человек 1990 года рождения.

Дальнейшие обстоятельства гибели парня и причину смерти всё ещё устанавливают правоохранители. Уже назначены необходимые медэкспертизы, а следователь изучает место происшествия.